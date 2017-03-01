В Норвегии планируется строительство первого в мире судоходного туннеля

В скором времени в Норвегии начнется строительство первого в мире полномасштабного судоходного туннеля
. Этот туннель, получивший название Stad Ship Tunnel, позволит совершать безопасный проход через море Stadhavet 70-120 судам морского класса ежедневно. Упомянутое море издавна известно своим коварством, в далеком прошлом викинги предпочитали тянуть свои лодки волоком по берегу, а не рисковать, пересекая это море вплавь. Идея строительства туннеля, позволяющего обогнуть это море, впервые появилась в 1870-х годах, но только нынешний уровень развития ряда технологий позволит воплотить все это в реальности.
Для начала работ по строительству туннеля Stad Ship Tunnel парламент Норвегии уже выделил сумму в один миллиард норвежских крон (около 118 миллионов долларов) в рамках национального плана развития транспорта на 2014-2023 год. На первом этапе к этому делу была привлечена норвежская архитектурная компания Snohetta, специалисты которой уже разработали первоначальный план проекта и создали ряд рисунков, демонстрирующих, на что может быть похож туннель Stad Ship Tunnel в реальности.
С северной стороны точка доступа в туннель будет находиться неподалеку от городка Селье (Selje), а южный выход из туннеля будет выходить в воды фиорда Moldefjord. Через устье южного входа в туннель будет переброшен мост, с которого проезжающие или проходящие люди смогут увидеть суда, входящие или выходящие из туннеля. Северный выход туннеля будет "облачен" в гладкие горизонтальные бетонные конструкции, вид которых будет гармонично вписываться в окружающий пейзаж.
"Разрабатываемый сейчас проект туннеля Stad Ship Tunnel не будет выглядеть как грубое вмешательство человека в природу. Он будет иметь максимально эстетические формы и гармонично вписываться в окружающую среду" - рассказывает Терье Андриссен (Terje Andreassen), руководитель данного проекта, - "Мы ожидаем, что строительства туннеля может быть начато уже в 2019 году".
Сооружение таких масштабов обойдется правительству Норвегии в весьма солидную сумму. Согласно предварительным расчетам, проект оценивается в 2.3 миллиарда норвежских крон (около 272 миллионов долларов). Однако, если все пойдет по намеченному плану, то "Норвегия получит еще одну большую достопримечательность, которой станет первый в мире туннель для судов морского класса".