Завершена программа летных испытаний первого прототипа летательного аппарата VTOL X-plane Aurora LightningStrike
В свое время на страницах нашего сайта мы уделяли достаточно много внимания программе Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA под названием VTOL X-plane, в рамках которой производилась и производится разработка летательного аппарата нового типа с вертикальным взлетом и посадкой. В прошлом году, после нескольких лет реализации первого этапа, программа VTOL X-plane перешла на второй этап, в ходе которого была начата программа предварительных летных испытаний масштабного прототипа летательного аппарата LightningStrike, разработанного и созданного специалистами компании Aurora Flight Sciences.
Аппарат LightningStrike имеет весьма необычную конструкцию, в которой используется 24 электродвигателя с роторами, установленными на поворотных крыльях этого аппарата. На основных крыльях установлено 18 роторов, а еще 6 - на меньших передних крыльях. Крылья могут быть развернуты в вертикальное положение во время посадки и взлета, а во время полета они переводятся в горизонтальное положение. Но такая аэродинамическая схема летательного аппарата обладает гораздо большим потенциалом, нежели просто взлет, посадка и горизонтальный полет. Комбинируя варианты угла наклона каждого крыла аппарата и тяги, создаваемой каждым двигателем, можно заставить аппарат творить чудеса прямо в воздухе, летать боком, задом наперед, вращаться на месте в наклоненном в одну сторону состоянии и т.п.
Все эти необычные способности аппарата LightningStrike были продемонстрированы в полной мере во время программы летных испытаний. Также испытаниям на прочность и надежность были подвергнуты пластмассовые узлы и элементы аэродинамической компоновки аппарата, изготовленные при помощи технологий трехмерной печати.
"Главным достижением является то, что аппарат LightningStrike способен переходить из режима зависания к режиму горизонтального полета и наоборот абсолютно без потери высоты" - рассказывает Ашиш Багай (Ashish Bagai), один из руководителей программы, - "Такого не удавалось сделать ни одному из аппаратов другой конструкции, с которыми мне доводилось сталкиваться по долгу службы".
Успешное завершение программы летных испытаний прототипа аппарата LightningStrike предполагает начало разработки полномасштабного варианта этого летательного аппарата, который уже получил условное наименование XV-24A. От прототипа этот аппарат будет отличаться не только размерами, в нем будет использована гибридная установка с двигателем внутреннего сгорания или турбиной, которая будет вырабатывать энергию для тяговых электрических двигателей.
Согласно требованиям DARPA, летательный аппарат XV-24A должен будет развивать в горизонтальном полете скорость не менее 300 узлов (556 километров в час) и поднимать груз, весом не менее 40 процентов от веса самого аппарат (5443 килограмма). "Это является набором достаточно сложных требований" - рассказывает Ашиш Багай, - "Но мы уверены, что при помощи ряда самых современных технологий нам удастся реализовать все это на практике".