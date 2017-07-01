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Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop

Экспериментальная трасса Hyperloop


Hyperloop One, одна из недавно организованных компаний, пытающихся воплотить в реальности идею Элона Маска о футуристической транспортной системе Hyperloop, успешно провела первые испытания полномасштабного прототипа системы. Во время этих испытаний экспериментальная транспортная капсула-тележка, получившая название "Kitty Hawk", успешно разогналась и без проблем преодолела дистанцию испытательного участка системы Hyperloop, находящегося в пустыне Невада и сооружение которого было закончено в марте этого года.

Экспериментальная трасса Hyperloop #2


Во время испытаний капсула смогла разогнаться в трубе туннеля системы Hyperloop до скорости 112 километров в час. Эту скорость нельзя назвать ни рекордной, ни потрясающей. Тем не менее, данное мероприятие было первым разом, когда во время испытаний тестировалась совместная работа всех систем, включая систему магнитной левитации, подвеску, двигатель, систему создания вакуума в туннеле и др.

Экспериментальная тележка находилась "в воздухе" на протяжении 5.3 секунд, удерживаясь там за счет эффекта магнитной левитации. Двигатель капсулы разгонял ее с ускорением, достигавшим 2g. Система откачки воздуха к моменту проведения испытаний снизила давление в туннеле до 5 Паскалей, что соответствует плотности воздуха при полете на высоте порядка 60 километров и что делает сам испытательный туннель четвертой по величине вакуумной камерой в мире и самой большой вакуумной камерой, находящейся в распоряжении частной компании.

Прототип транспортной капсулы


Так же во время проведения испытаний компания Hyperloop One предоставила вниманию общественности опытный образец пассажирской и грузовой капсулы, которая, вполне вероятно, будет курсировать по туннелям реальной системы Hyperloop. Корпус капсулы, длиной 8.5 метров, изготовлен из армированного углеродным волокном и алюминием пластика, его конструкция рассчитана на то, что капсула сможет выдержать все нагрузки, которые будут возникать при движении на высоких скоростях. Эта капсула будет использоваться на следующем этапе тестирования системы, во время которого будут предприняты попытки разогнать ее до скорости в 400 километров в час.

"Компания Hyperloop One, первой среди всех конкурентов, провела испытания полномасштабной системы" - рассказывает Шервин Пишевэр (Shervin Pishevar), один из основателей и исполнительный директор компании Hyperloop One, - "Эти испытания стали единственным за последние 100 лет случаем ввода принципиально нового типа транспорта. И теперь систему Hyperloop уже можно считать реальностью".





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