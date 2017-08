Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1

Напомним нашим читателям, что компания Hyperloop One является одной из нескольких молодых компаний, пытающихся воплотить в реальности идею Элона Маска о футуристической транспортной системе Hyperloop . Эта система представляет собой сеть трубопроводов, воздух в которых откачан до очень низкого давления и внутри которых со скоростью 1200 километров в час движутся грузовые и пассажирские капсулы, использующие эффект магнитной левитации. Несколько недель назад во время первого этапа испытаний опытного участка магистрали Hyperloop представители компании Hyperloop One представили всеобщему вниманию опытный образец пассажирской капсулы XP-1. А буквально на днях эта капсула была отправлена в туннель системы Hyperloop, где она была разогнана до скорости 300 километров в час буквально за пять секунд.Капсула XP-1 имеет длину 8.7 метра, ширину - 2.7 метра и высоту - 2.4 метра. Ее оболочка изготовлена из высокопрочного углеродистого волокна, а шасси - из алюминия. На шасси находится двигательная установка и электромагниты для удержания капсулы в состоянии левитации и управления ее движением. Во время второго этапа испытаний капсула XP-1 была помещена в трубу экспериментального участка туннеля Hyperloop, длина которой составляет 500 метров. Давление внутри трубы было откачано до уровня, соответствующего давлению воздуха на высоте 60 километров.Электрическая двигательная установка капсулы, мощность которой эквивалентна 3 тысячам лошадиных сил, разогнала капсулу до скорости в 310 километров в час за пять секунд. Во время ускорения капсула успела пройти расстояние в 300 метров, а оставшиеся 200 метров трубы капсула прошла, тормозя и сбрасывая скорость."Развив скорость в 310 километров в час, мы достигли исторической вехи" - рассказывает Шервин Пишевар (Shervin Pishevar), один из соучредителей компании Hyperloop One, - "Теперь, когда вы слышите звук движущейся капсулы XP-1, вы слышите звук будущего".Представители компании Hyperloop One сообщают, что абсолютно все компоненты системы, включая электродвигатели, магниты левитации, систему управления и силовую электронику, успешно выдержали тест. Несмотря на то, что капсула XP-1 является экспериментальным опытным образцом, ее успешные испытания уже позволят составить уточненные технико-экономические обоснования для проектов по строительству систем Hyperloop в разных странах."Испытаниями мы доказали, что наша система действительно работает. И теперь мы готовы приступать к обсуждению с нашими партнерами и потенциальными клиентами вопроса полной коммерциализации технологии Hyperloop" - пишут представители Hyperloop One, - "И мы надеемся, что система Hyperloop станет решением транспортных проблем в странах, которые уже проявили к ней достаточный интерес".