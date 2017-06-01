Японская компания JDI раскрывает технические детали касательно созданного ими прозрачного дисплея

В начале этого года мы рассказывали нашим читателям о новом прозрачном дисплее, разработанном специалистами компании Japan Display Inc (JDI)
. И лишь недавно, на конференции Society for Information Display 2017 (SID 2017), которая проходила в Лос-Анджелесе, США, представители компании JDI раскрыли практически все технические детали, касающиеся дисплея, имеющего самый высокий на сегодняшний день уровень прозрачности.
Когда дисплей находится в выключенном состоянии, он выглядит как кусок прозрачного стекла. Коэффициент прозрачности дисплея составляет 80 процентов, что на целых 50 процентов больше, чем прозрачность предыдущих образцов, созданных в свое время в компании JDI. При таком уровне прозрачности все, что находится позади дисплея, видно сквозь него с достаточно высоким уровнем четкости.
Для того, чтобы сделать очень тонкий и прозрачный ЖК-лисплей, специалистам компании JDI пришлось разработать и создать совершенно новую структуру матрицы. В отличие от традиционных дисплеев, в которых матрица подсвечивается светом от расположенной сзади ламы или светодиодов, матрица нового прозрачного дисплея подсвечивается сбоку. А отражающие поверхности жидких кристаллов отражают это свет в нужном направлении за счет их соответствующей пространственной ориентации.
Рассеивание света жидкими кристаллами позволило избавиться еще от одного атрибута традиционных дисплеев - от поляризационной пластины. Еще одной ненужной частью стал цветофильтр. В новом дисплее использована технология последовательного цветового поля (CFS, color field sequential), заключающаяся в том, что жидкие кристаллы последовательно освещаются светом синих, красных и зеленых светодиодов. Для реализации этой технологии специалистам компании JDI пришлось разработать новый тип жидких кристаллов, обеспечивающих очень быструю реакцию и способных переключаться от прозрачного до рассеивающего состояния с очень большой скоростью.
А ниже мы приведем список всех основных технических параметров нового прозрачного дисплея:
Размер - 4 дюйма по диагонали
Разрешение - 360 на 300 пикселей, 117 точек на дюйм
Частота обновления - 180 Гц
Коэффициент прозрачности - 80 процентов
Контрастность изображения - 16:1
Цветовая гамма: 112 процентов по стандарту NTSC