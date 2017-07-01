Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения

Находящаяся в Сиэтле конструкторская и дизайнерская компания Artefact Group продемонстрировала вниманию общественности свою новую концептуальную идею, которая, по их мнению, является будущим области здравоохранения. Сочетание инновационных технологий контроля и измерений, технологий медицинской диагностики на базе искусственного интеллекта
и технологий самоуправляемых автомобилей-роботов позволит создать в недалеком будущем мобильную автоматическую клинику, наличие которой избавит людей, в большинстве случаев, от необходимости посещения медицинских учреждений.
В то время, как большинство из областей быстро и резко изменяются, вводя различные цифровые новшества, область здравоохранения более инертна, в мире существует еще большое количество больниц и других медицинских учреждений, где отдают предпочтение традиционным записям на бумаге. Однако уже появляются и клиники, где этапы предварительной диагностики переложены на плечи систем искусственного интеллекта
, более того, в таких клиниках реализован совершенно новый подход к проблеме здравоохранения, кардинально отличный от того, который остается практически неизменным уже на протяжении почти 100 лет.
Система, лежащая в основе мобильной клиники, будет способна получать данные, касающиеся пациента, из разных источников. Этими источниками могут быть специальные носимые диагностические устройства, весы, находящиеся в жилище пациента, "умная" аптечка и даже туалет. А все необходимые дополнительные диагностические процедуры, такие, как термография, анализ дыхания
, измерение давления и сердечного ритма могут быть проведены клиникой на месте.
Система искусственного интеллекта мобильной клиники может не только провести диагностику состояния организма человека, но выписать и даже выдать человеку необходимые ему лекарственные препараты, такие, как антибиотики, к примеру. Если система мобильной клиники обнаруживает какие-то серьезные отклонения состояния здоровья человека от нормы, она может соединить пациента с живым врачом-консультантом, а в особо тяжелых случаях - самостоятельно доставить пациента в ближайшее медицинское учреждение, поддерживая жизнь человека во время транспортировки.
Несмотря на то, что идея создания такой мобильной клиники с искусственным интеллектом выглядит пока еще фантастической и утопической, быстрое развитие некоторых областей науки и технологий позволяет надеяться, что реального воплощения таких идей ждать придется не очень долго. Гораздо больше времени уйдет на преодоление всевозможных бюрократических препятствий и на привыкание людей к абсолютно новой парадигме системы здравоохранения.
Естественно, одним из основополагающих факторов реализации такой идеи станет стоимость этой реализации. В настоящее время разработка столь сложной системы принципиально не может быть дешевым, однако в будущем все может измениться и воспользоваться услугами таких мобильных клиник смогут себе позволить даже люди со средним достатком.