 |  | Вчера, 06:35 | Робототехника

Машины-монстры: Giacometti Arm - самый длинный и самый легкий на сегодняшний день робот-манипулятор

Манипулятор Giacometti Arm


Роботы-манипуляторы, производящие сборку автомобилей на конвейерах или выполняющие другие работы на производственных предприятиях, имеют весьма ограниченный радиус действия, веся при этом, по нескольку тонн. Однако, на свете появился новый робот-манипулятор под названием Giacometti Arm, длина которого в развернутом состоянии составляет 20 метров и который неспособен причинить какой-либо вред, даже упав на голову человека, не защищенную строительной каской.

Манипулятор Giacometti Arm является разработкой исследователей из Токийского технологического института (Tokyo Institute of Technology). Его секрет заключается в том, что вся его конструкция представляет собой цепочку заполненных гелием воздушных баллонов. Вес собственно манипулятора чуть превышает один килограмм, а вместе со всем сопутствующим оборудованием он может поместиться в багажнике маленького автомобиля.

Для минимизации веса робота исследователи отказались от использования пневматических или гидравлических приводов, которые громоздки и тяжелы сами по себе и требуют прокладки шлангов, по которым подается сжатый воздух или гидравлическая жидкость. Вместо всего этого в конструкции робота Giacometti Arm используются легкие искусственные мускулы, способные перемещать каждый из сегментов манипулятора в отдельности.

Малый вес самого манипулятора и небольшие силы, развиваемые искусственными мускулами, служат ограничением его возможностей. Попытка прицепить к концу манипулятора что-нибудь, более тяжелое, чем маленькая камера, приведет к тому, что манипулятор не сможет оторваться от поверхности.

Глядя на все это, сразу возникает мысль о полной бесполезности данного творения японских исследователей. Однако, согласно мнению создателей манипулятора Giacometti Arm, он, этот манипулятор, может успешно использоваться в некоторых сценариях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Он является легким, его можно быстро и беспрепятственно доставить к месту назначения. А использовать его можно для поиска оставшихся в живых, для проведения осмотра внутренностей аварийных помещений, не подвергая риску жизнь человека-оператора.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.





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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Вчера, 09:31
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3659
    Баловство, однако.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 12:43
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 417
    FomaNeverujuwij,
    Полностью согласен. Все, что можно на него прикрутить это ту маленькую камеру. Манипулятор он на то и манипулятор, чтобы выполнять "манипуляции" какие-либо. А для этого должны быть инструменты на конце...
        
    Вчера, 16:45
    #3 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 725
    Был бы полезен если бы был гибкий и тонкий, а тут он маленького дрона с камерой не заменит, но зато применили (испытали на практике) искусственные мышцы.


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    Сегодня, 04:33
    #4 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 149
    Этот робот создан для "манипуляции" с кошельками СПОНСОРОВ!
        

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