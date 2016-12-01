Машины-монстры: Giacometti Arm - самый длинный и самый легкий на сегодняшний день робот-манипулятор
Роботы-манипуляторы, производящие сборку автомобилей на конвейерах или выполняющие другие работы на производственных предприятиях, имеют весьма ограниченный радиус действия, веся при этом, по нескольку тонн. Однако, на свете появился новый робот-манипулятор под названием Giacometti Arm, длина которого в развернутом состоянии составляет 20 метров и который неспособен причинить какой-либо вред, даже упав на голову человека, не защищенную строительной каской.
Манипулятор Giacometti Arm является разработкой исследователей из Токийского технологического института (Tokyo Institute of Technology). Его секрет заключается в том, что вся его конструкция представляет собой цепочку заполненных гелием воздушных баллонов. Вес собственно манипулятора чуть превышает один килограмм, а вместе со всем сопутствующим оборудованием он может поместиться в багажнике маленького автомобиля.
Для минимизации веса робота исследователи отказались от использования пневматических или гидравлических приводов, которые громоздки и тяжелы сами по себе и требуют прокладки шлангов, по которым подается сжатый воздух или гидравлическая жидкость. Вместо всего этого в конструкции робота Giacometti Arm используются легкие искусственные мускулы, способные перемещать каждый из сегментов манипулятора в отдельности.
Малый вес самого манипулятора и небольшие силы, развиваемые искусственными мускулами, служат ограничением его возможностей. Попытка прицепить к концу манипулятора что-нибудь, более тяжелое, чем маленькая камера, приведет к тому, что манипулятор не сможет оторваться от поверхности.
Глядя на все это, сразу возникает мысль о полной бесполезности данного творения японских исследователей. Однако, согласно мнению создателей манипулятора Giacometti Arm, он, этот манипулятор, может успешно использоваться в некоторых сценариях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Он является легким, его можно быстро и беспрепятственно доставить к месту назначения. А использовать его можно для поиска оставшихся в живых, для проведения осмотра внутренностей аварийных помещений, не подвергая риску жизнь человека-оператора.
Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.