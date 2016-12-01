 |  | Сегодня, 06:36 | Робототехника

Машины-монстры: Method-1 - 4-метровый робот-экзоскелет, который поможет ликвидировать последствия аварии на станции Фукусима

Робот Method-1


Корейская робототехническая компания Korea Future Technology, призвав на помощь известного конструктора-робототехника Виталия Булгарова, построила гигантского 4-метрового шагающего робота, получившего название Method-1. Этот робот, конечно, имеет более скромные размеры, чем боевые роботы из научно-фантастического фильма "Тихоокеанский рубеж /Pacific Rim", но во всем другом он достаточно сильно похож на последних. Его манипуляторы и нижние конечности в точности повторяют все движения оператора, который находится в закрытой кабине в верхней части робота.

Большинству наших читателей имя Виталия Булгарова не говорит ни о чем, тем не менее, практически всем доводилось видеть его работы в действии. Он является автором множества футуристических робототехнических проектов, некоторые из которых использовались для съемок последнего фильма серии "Терминатор", фильмов "Robocop" и "Transformers", в компьютерных играх "Starcraft" и "World of Warcraft".

Робот Method-1 #2


Создавая робота Method-1, руководство компании Korea Future Technology стремилось сделать так, чтобы этот робот выглядел, словно сошедшим с экрана какой-нибудь видеоигры, но при этом оставался полностью функциональным. И то, чего им удалось добиться, наглядно демонстрируется на приведенных ниже видеороликах.

Пилот робота Method-1 находится внутри застекленной кабины, которая в случае необходимости может быть герметичной. В руках он держит пару элементов управления, благодаря которым манипуляторы робота в точности повторяют все движения человека. Робот Method-1 способен ходить вперед и назад, по крайней мере, по ровным плоским поверхностям. С точки зрения снабжения энергией, свобода робота ограничена длиной силового электрического кабеля. Более того, в целях безопасности робот пристегнут страховочными тросами к лебедке, двигающейся по рельсу, проложенному под потолком помещения.

Робот Method-1 #3


Разработчики робота Method-1 видят его будущее в деле ликвидации последствий аварии на атомной электростанции Фукусима в Японии. Только для этого потребуется отказаться от использования ног и установить туловище робота на колесной тележке, в которой также будет установлен источник энергии. Кроме этого, потребуется переоснащение и дооборудование кабины пилота для его защиты от радиации. И, вполне вероятно, что робот Method-1 может стать участником дуэли роботов MegaBots.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.







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     | Комментарии: 5 | Распечатать
    Сегодня, 08:59
    #1 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 726
    Крутата!!! =) Из всех больших ротобов что лепили до этого - эта самая гармоничная модель, если будут заниматься роботопостроением ) или точнее мех а не робот (ведь управляет человек), так и представляется с большим мечём в руках - отличная штука для устрашения папуасов.


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    "Все были люди как люди, и вдруг стали кретинами...парадокс."
    BerkuT
        
    Сегодня, 09:13
    #2 Написал: roman

    Публикаций: 0
    Комментариев: 143
    Фантастика становится реальностью. В 90-е такое только в аниме, да в играх (например Battletech на Сеге) было.
        
    Сегодня, 09:39
    #3 Написал: MaxIvanov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 346
    Выглядит как игрушка.
        
    Сегодня, 10:39
    #4 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3664
    Цитата: MaxIvanov
    Выглядит как игрушка

    Вспомнилось выражение - "тяжелое детство, чугунные игрушки" -)))


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 11:33
    #5 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 207
    Интересно, какое усилие развивают манипуляторы (руки), сколько сможет поднять и не упасть. Ведь центр тяжести и так смещён вверх, хоть ноги и железные.
        

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