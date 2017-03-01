Компания Boston Dynamics официально представила Handle, своего нового двухколесного робота
Напомним нашим читателям, что буквально в начале этого года в сеть просочился видеоролик, демонстрирующий впечатляющие способности очередного творения известной робототехнической компании Boston Dynamics. Этот робот, имеющий название Handle, имеет множество элементов, унаследованных от конструкции известного робота Altas. Но он отличается большей подвижностью и маневренностью благодаря наличию у него пары колес, значительно упрощенной и более надежной конструкции.
К способностям робота Handle можно смело отнести его способность передвигаться по лестницам, по скользкой поверхности, покрытой снегом и льдом, и совершать прыжки на высоту до 1.5 метров. Робот может развивать максимальную скорость в 14.5 километров в час, а на одном заряде аккумуляторных батарей он способен преодолеть дистанцию до 24 километров. Можно допустить, что робот Handle пока является единственным на сегодняшний день роботом, способным успешно преследовать человека, невзирая на особенности и характер места преследования.
В настоящее время робот Handle позиционируется руководством компании Boston Dynamics в качестве исследовательской платформы для проведения различных экспериментов с участием роботов. Тем не менее, робот способен поднимать и транспортировать грузы, весом до 45 килограмм, что намекает на возможность его практического использования.
Комбинация конечностей и колес снабжает робота Handle лучшими способностями от этих двух кардинально различных принципов движении. Кроме этого, наличие колес позволило значительно уменьшить общее количество подвижных суставов до 10 и сократить сложность остальной конструкции по сравнению с конструкцией двуногих и четвероногих роботов, которых компания Boston Dynamics успела "наплодить" за прошедшее время.
Напомним нашим читателям, что в 2013 году компания Boston Dynamics потеряла статус независимой отдельной организации, будучи полностью выкупленной компанией Google. Начиная с 2015 года, в силу некоторых причин, компания Google решила прервать работы, лежащие в компетенции специалистов компании Boston Dynamics, и выставило эту компанию на продажу. Интерес к приобретению Boston Dynamics высказало руководство Научно-исследовательского института компании Toyota, которая не так давно объявила об инвестициях в 1 миллиард долларов, вкладываемых в развитие нового научно-исследовательского института по робототехнике. И, как совсем нетяжело догадаться, компания Boston Dynamics может стать очень весомым вкладом в активы этого института.