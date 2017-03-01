Начата разработка роботов следующего поколения, предназначенных для работы на объектах ядерной энергетики

С учетом всего вышесказанного, правительство Великобритании, страны с хорошо развитой ядерной энергетикой, выделило финансирование в размере 4.6 миллиона фунтов стерлингов недавно организованному консорциуму, возглавляемому Манчестерским университетом, в который входят такие организации, как Бирмингемский университет (University of Birmingham), университет Западной Англии (University of the West of England, UWE) и компании Sellafield Ltd, EdF, UKAEA, NuGen.
Задачей, поставленной перед этим консорциумом, является создание роботов следующего поколения, которые имеют высокую надежность и предназначены для эксплуатации на объектах ядерной энергетики. Эти роботы однократного использования должны иметь надежные источники энергии, компьютер с достаточной вычислительной мощностью и коммуникационные системы, способные работать в условиях повышенной радиации. Помимо самих роботов будет произведена разработка специализированного инструментария, при помощи которого эти роботы смогут справиться с выполнением даже достаточно специфических работ. Предполагается, что большая часть из разработанных роботов будет автономной, т.е., они смогут выполнять поставленную им задачу полностью самостоятельно, без необходимости управления и контроля со стороны людей.
В течение следующих пяти лет работы по данному проекту должны приобрести вид опытных образцов роботов, которым предстоит пройти ряд испытаний в нейтральной и радиоактивной окружающей среде. Эти роботы, которые будут иметь возможность работать группами, должны будут в ходе испытаний обнаружить и идентифицировать различные объекты, использовать технологическое оборудование и выполнять другие действия с опасными объектами, доступ к которым не производился уже в течение 40 лет в силу понятных причин.
Разработка роботов нового поколения не будет ограничена только созданием сухопутных вариантов, передвигающихся на колесах, гусеницах и конечностях. Также будут разрабатываться специализированные летательные, плавающие и подводные аппараты, совместные усилия которых предоставят людям наиболее полную картину о состоянии объектов ядерной энергетики. И, помимо ядерной энергетики, такие роботы смогут найти применение в других областях, таких, как обезвреживание старых боеприпасов, взрывных устройств, в здравоохранении, в химической промышленности и в других местах, где присутствуют различные угрозы здоровью и жизни человека.