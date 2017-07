Строительные роботы начнут возводить в Швейцарии футуристические "цифровые" здания

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH) планируют использовать достаточно крупных строительных роботов трехмерные принтеры для того, чтобы возвести "первое в мире здание, которое спланировано, спроектировано и построено исключительно при помощи цифровых технологий и процессов". В технологии, которые будут использованы при возведении здания DFAB House будут использованы, наряду с применением роботов и трехмерной печати , и другие передовые технологии, включая модульное предпроизводство.Трехэтажное здание DFAB House будет иметь общую площадь 656 квадратных метров. Его возведение будет проведено в рамках программы Digital Fabrication швейцарского национального исследовательского центра National Centre of Competence in Research (NCCR). Строительство здания будет проведено на территории исследовательского центра NEST института Empa, расположенного в Дюбендорфе, Швейцария."В большинстве современных строительных проектов используется максимум одна-две цифровых технологии, к примеру, трехмерная печать. А в рамках проекта DFAB House будут использованы сразу все имеющиеся на сегодняшний день цифровые строительные технологии" - рассказывает Мэттиас Кохлер (Matthias Kohler), профессор из института ETH и руководитель проекта DFAB House.Основной строительной "единицей" проекта DFAB House является робот, установленный на гусеничном шасси, высота которого только в сложенном состоянии достигает уже почти двух метров. Этот робот при помощи сварочного оборудования изготовит сетчатые стальные структуры, которые будут служить в качестве арматуры несущих бетонных стен здания. Затем эта арматура будет заполнена специальным бетоном при помощи специальной насадки на манипулятор робота, а ее поверхность будет покрыта декоративными панелями, изготовленными при помощи трехмерной печати.Согласно планам возведение здания DFAB House будет завершено летом 2018 года. Это здание будет использоваться в качестве рабочего здания и здания гостиницы, в которой будут проживать гости, партнеры и исследователи, задействованные в проекте NEST.