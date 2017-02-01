Японский эксперимент по "уборке" космического мусора закончился неудачей

Известно, что космический мусор является одной из самых больших проблем для космических аппаратов, находящихся на низкой околоземной орбите. С самого начала "космической эры" на орбите накапливалось множество объектов искусственного происхождения, начиная от кусков отвалившейся краски, сумок с инструментами, потерянных во время выхода в космос, и заканчивая целыми спутниками, которые полностью выработали свой ресурс. В настоящее время вокруг Земли летает около 100 миллионов отдельных кусочков мусора, десятки тысяч из которых имеют размеры более 10 сантиметров.
Уже в настоящее время орбиты полетов спутников, космических кораблей и станций выбираются с учетом минимизации вероятности их столкновения со скоплениями космического мусора. А если не предпринимать никаких мер, то через какое-то время космос станет настолько замусоренным, что из-за угрозы столкновения станет невозможным запуск в космос чего-либо.
Одной из таких мер, призванных уменьшить количество космического мусора на орбите, стал эксперимент Kounotori Integrated Tether Experiments (KITE)
, проводимый японским космическим агентством JAXA. В рамках этого эксперимента на борту грузового космического корабля H-II Transfer Vehicle (HTV-6) Kounotori-6 был установлен 700-метровый электродинамический "трал", изготовленный одной из японских компаний, специализирующихся на производстве рыболовных сетей. Этот трал, согласно задумке, должен был привлечь к себе небольшие части космического мусора и сдвинуть со стабильной орбиты более крупные части, направив их в сторону Земли.
Космический корабль Kounotori-6 недавно покинул борт Международной Космической Станции, куда он доставил поднятый с Земли груз, и приступил к экспериментам с космическим мусором. Однако, конструкция трала, изготовленная из алюминия и нержавеющей стали, не смогла покинуть пределы бункера, в котором она хранилась, и эксперимент KITE закончился, так и не успев начаться.
Специалисты JAXA сейчас пытаются повторить процедуру выпуска трала, посылая компьютеру космического корабля наборы соответствующих команд. Но надежд на успешное завершение эксперимента, как и на определение причин его срыва, практически уже не осталось из-за того, что космический корабль Kounotori-6 сможет еще продержаться на стабильной орбите не очень продолжительное время.