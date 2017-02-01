Космический телескоп Hubble "увидел" древние галактики, свет от которых первым озарил молодую Вселенную

Новая технология, которая за счет некоторых причуд Общей теории относительности Альберта Эйнштейна позволяет удалить свет от галактик, находящихся на переднем плане, позволила ученым-астрономам напрямую увидеть галактики самого первого поколения. Эти галактики сформировались, когда Вселенная находилась еще в "младенческом" возрасте, и их свет стал первым светом, пронизывающим бесконечное космическое пространство. Данное открытие является одним из главных частей исследований самого загадочного периода времени существования Вселенной, момента времени, когда Вселенная, бывшая до этого полностью темной, стала освещаться первыми лучами света.
Ученые имеют теорию, определяющую то, что энергия излучения от галактик первого поколения послужила тем фактором, который превратил темную и электрически нейтральную Вселенную во Вселенную полную горячей и ионизированной плазмы. Однако, до последнего времени эти древние галактики очень тяжело поддавались обнаружения и изучению.
Успешная "охота" за древними галактиками стала возможной благодаря комбинации технологии дальних наблюдений космического телескопа Hubble с технологией, родственной технологии активного шумоподавления, используемой в высококачественных наушниках и акустических системах для подавления внешних шумов. Только в данном случае эта система при помощи очень сложных вычислительных алгоритмов полностью удалила со снимков телескопа свет от более молодых галактик, находящихся на переднем плане.
Однако, для обработки системой "оптического шумоподавления" подходят не все снимки, сделанные телескопом Hubble. Для этого используются снимки, полученные при помощи гравитационных линз, сила преломления света которых в сотни раз превосходит силу оптики телескопа. И, как хорошо известно, такие гравитационные линзы образуются в районах чрезвычайно массивных галактик, которые деформируют пространственно-временной континуум своей мощной гравитацией.
Используя технологию маскировки света, астрономы Стивен Финкелштайн (Steven Finkelstein) и Дженнифер Лоц (Jennifer Lotz) нашли 167 галактик, свет от которых минимум в 10 раз более слаб, чем свет от любых других ранее известных галактик. Такое достаточно большое количество исконных галактик говорит о том, что молодая Вселенная имела очень мощную поддержку, благодаря которой она ионизировалась до ее нынешнего состояния.
Тем не менее, количество древних галактик может быть намного большим, чем считают сейчас астрономы, основываясь на последних полученных данных. И оценить это количество заново можно будет гораздо проще, нежели чем сейчас, после того как в космос будет запущен преемник телескопа Hubble - новый космический телескоп James Webb Space Telescope
.