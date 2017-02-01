Астрономы предлагают использовать смартфоны и компьютеры для регистрации быстрых радиоимпульсов

На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали о так называемых быстрых радиоимпульсах (Fast radio burst, FRB)
, мощнейших импульсах радиоизлучения
, длящихся всего несколько тысячных долей секунды. Из-за непредсказуемости
и неизвестной природы их происхождения
ученым удалось практически случайно зарегистрировать
всего около двух десятков таких явлений, несмотря на использование для этого самых мощных в мире радиотелескопов. И лишь в одном из таких случаев ученым удалось определить место происхождения радиоимпульса
, коим является галактика, удаленная от Земли
более чем на 3 миллиарда световых лет.
Источниками всех зарегистрированных быстрых радиоимпульсов, предположительно, являются удаленные галактики. Но на свете не существует ни единой причины, исходя из которой источником радиоимпульса не может стать наша собственная галактика, галактика Млечного Пути. И в таком случае этот импульс должен быть достаточно "громким" для того, чтобы его могли услышать приемники сетей сотовой связи и даже обычные радиоприемники.
"Поиск быстрых радиоимпульсов, источники которых находятся в непосредственной близости от нас, может быть проведен при помощи граждан-энтузиастов" - рассказывает Ави Леб (Avi Loeb), ученый из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA), - "Собранные данные могут оказаться гораздо богаче данных, получаемых при помощи телескопов. И это сможет помочь ученым изучить одно из самых загадочных на сегодняшний день явлений Вселенной".
Спектр зарегистрированных быстрых радиоимпульсов лежит в диапазонах, используемых разными стандартами сотовой связи, беспроводными технологиями Wi-Fi и подобными. В случае использования смартфонов в качестве детекторов радиоимпульсов, энтузиастам потребуется лишь загрузить специальное и бесплатное приложение в свои устройства. Это приложение, работающее незаметно для пользователя в фоновом режиме, будет контролировать доступные радиочастоты и отсылать полученную информацию в центры, где будет производиться ее обработка. А энтузиасты, которые могут использовать для этих же целей свои обычные компьютеры, смогут приобрести устройства, подключаемые к USB-порту компьютера или ноутбука, стоимость которых не будет превышать 10 долларов.
"Быстрый радиоимпульс, источник которого находится на нашем "заднем дворе", захватил бы всю планету полностью. И если тысячи и сотни тысяч телефонов одновременно просигнализировали бы об этом, это стало бы убедительным доказательством регистрации реального события" - рассказывает Дэн Маоз (Dan Maoz), ученый из Тель-авивского университета.
Однако, для регистрации радиоимпульса, источник которого находится в пределах Млечного Пути, ученым потребуется запастись терпением. По некоторым прогнозам, такие события происходят один раз в 30-1500 лет. К счастью для ученых, некоторые радиоимпульсы, как уже было замечено не один раз, могут многократно повторяться
через относительно короткие промежутки времени, через десятилетия или столетия. И это в несколько раз увеличивает вероятность успешного исхода такого мероприятия.