Ученым-астрономам удалось идентифицировать четырех возможных кандидатов на "должность" девятой планеты Солнечной системы

Группа ученых из австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) организовала общественный проект, в котором приняло участие более 60 тысяч астрономов-любителей и добровольцев со всего мира. Целью этого проекта являлся анализ изображений, полученных при помощи телескопа SkyMapper обсерватории Siding Spring, и поиск на этих изображениях кандидатов на "должность" неоткрытой пока еще таинственной девятой планеты Солнечной системы, известной под названием Планета Х
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"С помощью десятков тысяч добровольцев мы обработали сотни тысяч изображений, полученных телескопом SkyMapper. За три дня был сделан такой объем работы, на который ушло бы минимум четыре года исследований при проведении их традиционным путем" - рассказывает Брэд Такер (Brad Tucker), ученый, возглавлявший данные исследования, - "Самым продуктивным добровольным участником стал Тоб Робертс (Toby Roberts), которому удалось обнаружить на снимках около 12 тысячи различных особенностей и классифицировать большую часть из них".
"В поисках планеты, размером с Нептун, нам удалось "прочесать" около 90 процентов площади ночного неба южного полушария на глубину приблизительно в 350 астрономических единиц, в 350 раз превышающую расстояние от Земли до Солнца" - рассказывает Брэд Такер.
Из всего количества обнаруженных неизвестных космических объектов учеными было выбрано четыре наиболее вероятных кандидата. Эти кандидаты будут изучены более тщательно в ближайшем будущем при помощи телескопов обсерватории Siding Spring и других астрономических инструментов, разбросанных по всему земному шару. И даже если ни один из четырех кандидатов не окажется девятой планетой на самом деле, то в ходе этих наблюдений ученые соберут массу ценнейшей научной информации.
Напомним нашим читателям, что идея существования гипотетической девятой планеты была выдвинута в 2014 году астрономами Скоттом Шепардом (Scott Sheppard) и Чадвиком Трухильо (Chadwick Trujillo). К таким выводам ученые пришли на основе анализа особенностей орбитального движения карликовой планеты Седна, астероида 2012 VP113 и некоторых других космических тел, находящихся далеко за орбитой Плутона. Вышеупомянутые особенности огут являться следствием гравитационного влияния достаточно массивного объекта, неизвестной планеты, скрывающейся где-то в глубине окраин Солнечной системы.
Дальнейшие исследования в данном направлении позволили ученым вычислить, что Планета Х
, если она существует на самом деле, должна быть в 10 раз массивней Земли и вращаться вокруг Солнца по очень длинной и вытянутой орбите, верхняя точка которой удалена от Солнца на расстояние около 1000 астрономических единиц (150 миллионов километров).
И сейчас "охота" на Планету Х
продолжается со все увеличивающимися темпами. А если вам интересны результаты работы добровольцев и проведенных исследований, то вы можете ознакомится со всем этим по этому адресу
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