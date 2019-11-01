Созданы голографические изображения, которые можно увидеть, услышать и почувствовать
Принимая во внимание количество исследований и достижений в данном направлении, голографические трехмерные дисплеи должны стать достаточно обыденной вещью в самом скором будущем. Одним из таких достижений является работа исследователей из университета Сассекса (University of Sussex), которые разработали технологию создания анимированных 3D-голограмм, которые не только видны под любым углом зрения, их, эти голограммы, также можно услышать и даже потрогать. Все это делает нас на шаг ближе к практической реализации голографических технологий, известных пока по таким научно-фантастическим фильмам, как "Звездные войны" и "Звездный путь".
Исследователи из Великобритании использовали метод, весьма похожий на метод, реализованный ранее исследователями из университета Бригама Янга, Юта, США. В свое время американские исследователи при помощи света лазеров, невидимого для человеческого глаза, подняли и контролировали положение мелких частиц в пространстве. Эти частицы выборочно освещались светом различных цветов, что создавало эффект 3D-изображения. Британские же исследователи в своей работе использовали два этих же самых целей две матрицы ультразвуковых излучателей, а в качестве трехмерных "пикселей" их голографического дисплея использовались бусинки из легкого полистирола, диаметром в два миллиметра.
За счет очень малой массы полистироловых бусинок, они, под воздействием волн от ультразвуковых излучателей, могут передвигаться со скоростью чуть более 30 километров в час. Рабочее пространство голографического дисплея составляет куб с ребром в 10 сантиметров, одна бусинка способна переместиться через все рабочее пространство за десятую доли секунды, что очень быстро, для того, чтобы человеческий глаз мог рассмотреть такое стремительное движение. Поскольку бусинки являются реальными объектами, движущимися в реальном трехмерном пространстве, они создают реальное 3D-изображение, а не двухмерное, которое превращается в псевдо-трехмерное путем оптического обмана зрения. И такие реальные 3D-голограммы будут хорошо видимы с любого угла зрения без ухудшения создаваемого эффекта.
Данная технология не ограничена созданием лишь качественного визуального эффекта. Ультразвуковые излучатели могут заставить бусинки колебаться в диапазоне звуковых частот, что создает звуковые волны, слышимые человеческим ухом. Синхронизированные колебания всех бусинок превращают их в своего рода диффузор динамика, способного воспроизводить достаточно четкую речь и простую музыку.
Но звуковой эффект нового голографического дисплея это еще не все. Те же самые ультразвуковые излучатели способны работать в том диапазоне частот, который обеспечивает возникновение перепадов давления, которое можно ощутить, приблизив руки в области голограммы. Это, в свою очередь, позволит создавать новые голографические интерфейсы, которые обеспечивают обратную связь с пользователем, передавая ему ощущения прикосновений и имитации текстуры виртуальной голографической поверхности.
К сожалению, данная ультразвуковая голографическая технология очень далека от того, чтобы быть воплощенной в виде конечного устройства потребительского класса. Для создания таких устройств потребуется нечто более совершенное, к примеру, технологии создания каких-то силовых полей, которые пока еще даже и не "маячат на горизонте". Тем не менее, разработка этой технологии является еще одним шагом к тому, что когда-нибудь придет на замену нынешним очкам и шлемам виртуальной реальности, которые, если прямо сказать, не очень то и удобны в использовании.