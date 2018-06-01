SmokeBot - робот, способный "видеть" сквозь дым и огонь, оказывая помощь пожарным

На страницах нашего сайта мы неоднократно рассказывали
о роботах
, предназначением которых является борьба с пожарами
и огнем в различных условиях
и при помощи различных методов
. Робот SmokeBot, о котором сейчас пойдет речь, немного отличается от всего, что было создано ранее. Он разработан европейским консорциумом во главе со специалистами из шведского университета Эребру, а его предназначением является проникновение и выполнение миссий внутри горящих зданий, составление в реальном времени карт, руководствуясь которыми будут действовать пожарные.
В его нынешнем виде робот SmokeBot способен видеть сквозь пламя и плотный дым, используя комбинацию стереоскопической тепловой камеры, трехмерной радарной системы и лазерной сканирующей системы LiDAR (Light Detection and Ranging). Синтезируемые на основе всех поступающих данных изображения передаются человеку-оператору, который располагается за пределами горящего здания и который управляет действиями робота SmokeBot. Если робот теряет контакт с оператором, то он автоматически возвращается к точке, в которой в последний раз присутствовала устойчивая связь.
Помимо системы "видения", робот SmokeBot оборудован высокоскоростными универсальными газоанализаторами, которые способны измерить состав, температуру и концентрацию газов, содержащихся в дыму пожара. Используя эти данные, оператор может спрогнозировать и предупредить пожарных внутри здания об опасности взрыва.
Прежде чем робот SmokeBot сможет "поступить на службу" в противопожарные подразделения, его разработчикам потребуется значительно увеличить скорость его работы. Сейчас роботу требуется от 15 до 30 минут для сбора достаточного количества данных. Это слишком долго не только для того, чтобы успеть спасти людей из огня, но и для того, чтобы обеспечить эффективное подавление основных очагов возгорания.
Тем не менее, такие роботы уже сейчас могут найти применение в областях, где не требуется высокая скорость работы их систем. В частности в сельском хозяйстве, где иногда возникает необходимость видеть сквозь пыль, в животноводстве и других областях, где могут быть задействованы газовые анализаторы робота.