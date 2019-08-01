Искусственный хвост поможет человеку сохранить равновесие в любой ситуации
Такая часть тела, как хвост, достаточно распространена в животном мире, при его помощи многие живые существа демонстрируют чудеса ловкости и даже могут захватывать и удерживать различные объекты. Люди, как нам известно, лишены такой части тела и исследователи из университета Кейо, Япония, решили исправить сложившуюся ситуацию, снабдив человека роботизированным хвостом, который позволяет человеку сохранить равновесие практически в любой, даже самой сложной ситуации.
Конструкция искусственного хвоста вдохновлена строением подвижного кончика хвоста морского конька. Искусственный хвост состоит из череды пружинных суставов, которые формируют нечто вроде позвоночника. А приводят все это в действие пневматические искусственные мускулы, располагающиеся в специально предназначенных для этого полостях.
Опытный образец искусственного хвоста имеет длину в 71 сантиметр, ширину 11.5 сантиметров и вес в 1.6 килограмма. Однако, используя точно такую же конструкцию, можно будет с легкостью изготавливать как более длинные, так и более короткие устройства. Пока для приведения в действие искусственных мускулов, обеспечивающих движение в восьми разных направлениях, используется воздух, сжатый находящимся неподалеку компрессором. Но в будущем, когда будет решена проблема с емкими и малогабаритными аккумуляторными батареями, все это устройство можно будет сделать полностью автономным.
При помощи искусственного хвоста, который получил название Arque, центр тяжести тела человека может быть изменен на некоторую величину точно таким же образом, как это делает обезьяна, перепрыгивающая с одной ветки дерева на другую. В то время, как мозг обезьяны управляет хвостом на уровне рефлексов, искусственный же хвост управляется микроконтроллером, датчики которого размещены на различных частях тела человека. Это позволяет контроллеру определить текущее положение центра тяжести и рассчитать перемещение искусственного хвоста так, чтобы человек всегда смог сохранить равновесие.
Японские исследователи сами понимают, что вряд ли такие устройства найдут широкое применение в обычной повседневной жизни. Однако, нечто подобное может быть использовано для обеспечение еще одного вида обратной связи в среде виртуальной реальности, в условиях, когда требуется изменение баланса тела человека в ответ на некоторые изменения виртуальной среды, таких, как ходьба в условиях резкого переменного "виртуального ветра", к примеру.