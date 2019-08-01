 | Вчера, 06:05 | Робототехника

Искусственный хвост поможет человеку сохранить равновесие в любой ситуации

Искусственный хвост


Такая часть тела, как хвост, достаточно распространена в животном мире, при его помощи многие живые существа демонстрируют чудеса ловкости и даже могут захватывать и удерживать различные объекты. Люди, как нам известно, лишены такой части тела и исследователи из университета Кейо, Япония, решили исправить сложившуюся ситуацию, снабдив человека роботизированным хвостом, который позволяет человеку сохранить равновесие практически в любой, даже самой сложной ситуации.

Подобные автоматизированные хвосты уже достаточно давно используются в области робототехники. При их помощи некоторые виды прыгающих роботов начинают демонстрировать чудеса ловкости. Но устройство, созданное японскими исследователями, разработано с более серьезной целью.

Конструкция искусственного хвоста вдохновлена строением подвижного кончика хвоста морского конька. Искусственный хвост состоит из череды пружинных суставов, которые формируют нечто вроде позвоночника. А приводят все это в действие пневматические искусственные мускулы, располагающиеся в специально предназначенных для этого полостях.

Опытный образец искусственного хвоста имеет длину в 71 сантиметр, ширину 11.5 сантиметров и вес в 1.6 килограмма. Однако, используя точно такую же конструкцию, можно будет с легкостью изготавливать как более длинные, так и более короткие устройства. Пока для приведения в действие искусственных мускулов, обеспечивающих движение в восьми разных направлениях, используется воздух, сжатый находящимся неподалеку компрессором. Но в будущем, когда будет решена проблема с емкими и малогабаритными аккумуляторными батареями, все это устройство можно будет сделать полностью автономным.

При помощи искусственного хвоста, который получил название Arque, центр тяжести тела человека может быть изменен на некоторую величину точно таким же образом, как это делает обезьяна, перепрыгивающая с одной ветки дерева на другую. В то время, как мозг обезьяны управляет хвостом на уровне рефлексов, искусственный же хвост управляется микроконтроллером, датчики которого размещены на различных частях тела человека. Это позволяет контроллеру определить текущее положение центра тяжести и рассчитать перемещение искусственного хвоста так, чтобы человек всегда смог сохранить равновесие.

Японские исследователи сами понимают, что вряд ли такие устройства найдут широкое применение в обычной повседневной жизни. Однако, нечто подобное может быть использовано для обеспечение еще одного вида обратной связи в среде виртуальной реальности, в условиях, когда требуется изменение баланса тела человека в ответ на некоторые изменения виртуальной среды, таких, как ходьба в условиях резкого переменного "виртуального ветра", к примеру.


Ключевые слова:
Искусственный, Хвост, Баланс, Равновесие, Центр, Тяжесть, Тело, Человек

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и ...
  • Искусственные мускулы на человеческом скелете - одно из направлений дальней ...
  • Морской конек становится прототипом еще одного вида биовдохновленных робото ...
  • IROS 2013: Подвижный хвост позволяет машине-роботу демонстрировать чудеса м ...
  • Прыгающие роботы "отращивают" хвост, подобный хвосту ящерицы.



    •
     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 15:10
    #1 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 410
    И ведь кто-то же получит за это нобелевскую премию. Вот больше заняться нечем. Люди, увлекающиеся паркуром, например, и без хвоста показывают чудеса контроля над своим телом.
        
    Сегодня, 15:36
    #2 Написал: Джон

    Публикаций: 0
    Комментариев: 47
    Около 29 миллионов лет назад произошло разделение эволюционных линий человекообразных и мартышкообразных обезьян. За это время наш вид нисколько не потерял от отсутствия хвоста. По канатам (лианам) наш вид ходит только в цирке, но для равновесия ему достаточно шеста и пары вееров. Для парения в воздухе человек придумал парашют и довел его до совершенства.

    Возможно это будет актуально для разработки балансирующих устройств (не хвоста) для людей пожилого возраста и людей с нарушенной координацией движения. Однако мне кажется, что цена на такие устройства будет не по карману подавляющему большинству. Проще приобрести инвалидные коляски или пригласить на работу няньку.
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009