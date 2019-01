Катастрофическое столкновение галактик может "запустить" Солнечную систему в открытый космос

Когда речь заходит об угрозах для людей, которые таит в себе космическое пространство, на ум сразу приходят большие астероиды, кометы, взрывы сверхновых, гамма- и рентгеновские вспышки. Но никому ранее не приходило в голову рассматривать в качестве угрозы соседнюю галактику, Большое Магелланово Облако (Large Magellanic Cloud, LMC), карликовую галактику, являющуюся спутником нашей собственной галактики, галактики Млечного Пути. Анализ траектории движения этой галактики указывает на неизбежность столкновения, но нам пока не стоит волноваться об этом, все это произойдет через два миллиарда лет или около того. Большое Магелланово Облако - один из самых близких к Млечному Пути космических объектов, который вращается вокруг нашей галактики на удалении 163 тысяч световых лет. Ранее считалось, что эта карликовая галактики или будет продолжать вращаться вокруг Млечного Пути бесконечно долго, или же она будет отброшена в открытый космос из-за высокой скорости ее движения. Но более точный анализ имеющихся данных показал, что более вероятен третий сценарий. Оказывается, что карликовая галактика более массивна, в ней содержится минимум в два раза больше темной материи, чем считалось ранее. Из-за этого галактика быстро теряет энергию, замедляется и сближается с Млечным Путем.Для того, чтобы выяснить, что же произойдет в далеком будущем, ученые-астрономы и астрофизики из Даремского университета использовали программное обеспечение для суперкомпьютера, имеющее название Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments (EAGLE). Эта программа позволяет строить реалистичные модели больших галактик, таких как Млечный Путь, и карликовых галактик, таких, как Большое Магелланово Облако, совмещать их в одной области виртуального космического пространства и следить за происходящими при этом процессами Подобные виды столкновений происходят во Вселенной с завидной регулярностью, и в результате столкновения большая галактика поглощает малую, становясь еще больше. Этот процесс достаточно сложен и гравитационные эффекты выбрасывают множество звезд из главного диска галактики в ее звездный ореол, "малонаселенный" пузырь, окружающий галактику. С учетом текущей позиции Солнечной системы в галактике существует большая вероятность того, что Солнце окажется в составе таких выброшенных звезд, растеряв по пути планеты своей системы.Самые сильные эффекты от столкновения будут проявляться в центральной части галактики, и они будут связаны с присутствием там сверхмассивной черной дыры. Эта дыра будет "пировать" на облаках газа и материи, которые попадут туда из недр Большого Магелланова Облака, ее размер может увеличиться за счет этого в десять раз и Млечный Путь обзаведется активным галактическим ядром, квазаром, который испускает в окружающее пространство огромное количество энергии в виде гамма-лучей. Но, благодаря большой дистанции до ядра галактики гамма-лучи растеряют по пути свою интенсивность и станут не опасными для Земли и ее обитателей.Отметим, что это будет далеко не первым поглощением Млечным Путем галактик меньших размеров и массы. Некоторые признаки и особенности структуры нашей галактики показывают, что Млечный Путь за всю историю, "съел" всего несколько малых галактик. Для сравнения, ближайшая к нам большая галактика, галактика Андромеды , успешно "пожирала" в прошлом галактики, весящие в 30 раз больше, чем галактики, поглощенные Млечным Путем.Столкновение Млечного Пути и Большого Магелланова Облака является не единственным столкновением в будущем Млечного Пути. Как мы уже рассказывали ранее, галактика Андромеды также приближается к нам, двигаясь со скоростью в 109 километров в секунду. И первый контакт двух галактик , сближающихся с такой скоростью, произойдет приблизительно через четыре миллиарда лет. А учитывая большие массы и размеры двух галактик, столкновение будет более катастрофичным, чем столкновение Млечного Пути и Большого Магелланова Облака.