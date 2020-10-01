Телескоп VLT обнаружил огромную черную дыру, в "паутину" которой поймано сразу несколько галактик
Астрономы Европейской Южной обсерватории (ESO) при помощи находящегося в их распоряжении телескопа VLT (Very Large Telescope) обнаружили в далеких глубинах космического пространства что-то чрезвычайно интересное. Они, астрономы, обнаружили сразу шесть галактик, которые оказались пойманы в гравитационную "паутину" сверхмассивной черной дыры, являющейся "сердцем" квазара SDSS J1030+0524. И самое интересное во всем этом, это то, что наблюдаемые события происходили, когда возраст Вселенной еще не перевалил через один миллиард лет. Ученые отмечают, что этот случай является первым разом в истории астрономии, когда столь близкое и массивное образование было обнаружено вскоре после момента Большого Взрыва, и данное открытие дает нам понимание того, как сверхмассивные черные дыры смогли нарастить свою массу и вырасти до огромных размеров за столь короткий по космическим масштабам времени срок.
Более того, данное открытие является дополнительным подтверждением теории, что черные дыры очень быстро растут, когда они "опутаны" большими, подобными сетям, структурами, содержащими большое количество космического газа. И в данном случае телескопу VLT удалось увидеть шесть галактик, "купающихся" в газовой "паутине" черной дыры, масса которой в 1 миллиард раз больше массы Солнца, при этом, размер этого достаточно плотного газового облака в 300 раз превышает размер нашей галактики, галактики Млечного Пути.
Напомним нашим читателям, что подобные нити космической паутины пронизывают все пространство Вселенной. Согласно теории, эти нити формируются вдоль скоплений темной материи, они пересекаются, и в них возникают мощные газовые течения, достаточные для того, чтобы "питать" материей черные дыры и окружающие их галактики, обеспечивая дальнейший рост этих космических объектов. Этот же самый интенсивный приток материи в узловые точки космической паутины, в которых и располагаются самые массивные черные дыры и галактики, является тем фактором, который несет ответственность за очень быстрый набор массы черными дырами.
Галактики, кружащие вокруг черной дыры, являются настолько малыми и тусклыми, что их обнаружение находилось буквально на грани чувствительности телескопа VLT. Для того, чтобы сделать данное открытие, астрономам пришлось проводить многочасовые непрерывные наблюдения при помощи нескольких оптических телескопов, входящих в состав телескопа VLT. Связь между галактиками и черной дырой была обнаружена при помощи инструментов MUSE и FORS2, и, как подозревают ученые, им удалось увидеть только "верхушку айсберга" - самые яркие из малых галактик, кружащих вокруг черной дыры.
Дальнейшие исследования района квазара SDSS J1030+0524 будут проводиться уже при помощи нового телескопа Extremely Large Telescope, строительство которого ведется сейчас в Чили. Возможности этого телескопа будут гораздо шире возможностей телескопа VLT и, как надеются ученые, им удастся обнаружить рядом с черной дырой еще несколько более тусклых галактик.