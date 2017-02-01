Система искусственного интеллекта Libratus одержала убедительную победу над лучшими людьми-игроками в покер
Libratus, система искусственного интеллекта, разработанная специалистами из университета Карнеги-Мелоун, одержала убедительную победу над четырьмя людьми, которые являются лучшими в мире игроками в техасский холдем, один из видов покера. Во время турнира-марафона "Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante", который проводился в казино "Rivers" в Питтсбурге с 11 по 30 января этого года, система сыграла порядка 120 раздач, а выигранная ею сумма в виде фишек составила 1 766 250 американских долларов. Данное достижение служит еще одним доказательством превосходства искусственного интеллекта над людьми в некоторых областях и ставит систему Libratus в один ряд с такими известными системами, как Deep Blue, Watson и Alpha Go.
Отметим, что техасский холдем без ограничений является очень сложной игрой. Количество игровых вариантов, возможных вариантов развитий событий, составляет 10^160. А игрокам требуется принимать решения, не зная всех карт, имеющихся на руках у соперника и оставшихся в колоде, пытаясь распознать блеф со стороны соперника и эффективно блефовать самим. А термин "без ограничений" означает, что игроки могут поднимать ставки до любого уровня.
Разработчики система Libratus, профессор Туомас Сэндхолм (Tuomas Sandholm) и его аспирант Ноам Браун (Noam Brown) считают, что победа искусственного интеллекта была событием вполне ожидаемым и это событие не имеет ни малейшего отношения к удаче. "Мы продемонстрировали возможность создания искусственного интеллекта, способной сделать выводы и принять стратегические решения на основе неполной информации, то, чем считалось ранее, обладали только люди" - рассказывает профессор Сэндхолм, - "Компьютер не сможет выиграть в покер, если он не сможет эффективно блефовать. Создание искусственного интеллекта, способного на такое, является огромным шагом в области информационных технологий. Вполне вероятно, что благодаря таким способностям, ваш смартфон в недалеком будущем сможет сам выторговать у продавца самую выгодную цену на новый автомобиль".
Еще одной основой победы системы Libratus стала его способность самообучаться и улучшать свои навыки прямо во время соревнований. "После завершения матча система Libratus производила тщательный анализ каждого этапа игры, определяла его эффективность и вносила соответствующие коррективы в свой набор стратегий" - рассказывает профессор Сэндхолм, - "И через некоторое время мы даже заметили существенное снижение нагрузки на наш суперкомпьютер".
Победа системы Libratus стала возможной благодаря вычислительным мощностям суперкомпьютера Bridges, находящегося в вычислительном центре в Питтсбурге (Pittsburgh Supercomputing Center). Для работы системы Libratus была выделена мощность 600 из 846 вычислительных узлов этого суперкомпьютера. Суммарная вычислительная мощность этих узлов составляет 1.35 ПФлопс, что приблизительно в 7250 раз выше вычислительной мощности неплохого игрового компьютера или ноутбука, а объем оперативной памяти, занятой данными и нейронной сетью, составил 274 терабайта, что в 17 500 раз больше объема памяти того же компьютера или ноутбука.
После завершения соревнования разработчики системы Libratus примут участие во встрече членов Ассоциации продвижения искусственного интеллекта (Association for the Advancement of Artificial Intelligence), которая будет проходить с 4 по 9 февраля в Сан-Франциско. На этой встрече будет оглашена дополнительная информация относительно системы Libratus, которая через время появится в некоторых научных изданиях.