Система искусственного интеллекта Libratus разнесла "в пух и прах" игроков в покер из Китая

Система искусственного интеллекта
, разработанная в свое время в стенах университета Карнеги-Мелоун, одержала очередную громкую победу над людьми в игре в покер. В общей сложности искусственный интеллект в течение пяти дней провел игры с шестью самыми именитыми игроками, сыграв 36 тысяч кругов и выиграв 792 327 американских долларов в виде виртуальных фишек. Турнир, в котором принимала участие система искусственного интеллекта, проводился в Хайнане, Китай, а последняя игра в рамках этого турнира была проведена 10 апреля 2017 года.
Противником системы искусственного интеллекта была китайская команда под названием "Драконы" (Team Dragons). А во главе этой команды стоял Аланом Дю (Alan Du), предприниматель из Шанхая, который взял призовой браслет турнира 2016 World Series of Poker.
В китайском турнире принимала участие программа искусственного интеллекта под названием Lengpudashi, которая является новой доработанной версией программы Libratus
, разработанной в университете Карнеги-Мелоун, и которая в недалеком прошлом обыграла четырех ведущих американских игроков в Техасский холдем без ограничений (вид покера) во время 20-дневного турнира, проведенного в январе этого года в Питсбурге, Пенсильвания.
И в заключение следует отметить, что турнир по покеру с участием искусственного интеллекта Lengpudashi был организован Кай-Фу Ли (Kai-Fu Lee), выпускником и бывшим профессором университета Карнеги-Мелоун. Этот человек успел поработать на руководящих должностях в таких именитых компаниях, как Apple, Microsoft и Google, а сейчас он является учредителем и руководителем компании Sinovation Ventures, которая имеет огромное влияние на все происходящее в китайском интернет-секторе.