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Система искусственного интеллекта Libratus разнесла "в пух и прах" игроков в покер из Китая

Турнир по покеру


Система искусственного интеллекта, разработанная в свое время в стенах университета Карнеги-Мелоун, одержала очередную громкую победу над людьми в игре в покер. В общей сложности искусственный интеллект в течение пяти дней провел игры с шестью самыми именитыми игроками, сыграв 36 тысяч кругов и выиграв 792 327 американских долларов в виде виртуальных фишек. Турнир, в котором принимала участие система искусственного интеллекта, проводился в Хайнане, Китай, а последняя игра в рамках этого турнира была проведена 10 апреля 2017 года.

Противником системы искусственного интеллекта была китайская команда под названием "Драконы" (Team Dragons). А во главе этой команды стоял Аланом Дю (Alan Du), предприниматель из Шанхая, который взял призовой браслет турнира 2016 World Series of Poker.

В китайском турнире принимала участие программа искусственного интеллекта под названием Lengpudashi, которая является новой доработанной версией программы Libratus, разработанной в университете Карнеги-Мелоун, и которая в недалеком прошлом обыграла четырех ведущих американских игроков в Техасский холдем без ограничений (вид покера) во время 20-дневного турнира, проведенного в январе этого года в Питсбурге, Пенсильвания.

И в заключение следует отметить, что турнир по покеру с участием искусственного интеллекта Lengpudashi был организован Кай-Фу Ли (Kai-Fu Lee), выпускником и бывшим профессором университета Карнеги-Мелоун. Этот человек успел поработать на руководящих должностях в таких именитых компаниях, как Apple, Microsoft и Google, а сейчас он является учредителем и руководителем компании Sinovation Ventures, которая имеет огромное влияние на все происходящее в китайском интернет-секторе.




Ключевые слова:
Система, Искусственный, Интеллект, Lengpudashi, Libratus, Игра, Покер, Победа, Человек, Китай

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 13:45
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3703
    Скоро в интеллектуальных и не очень интеллектуальных, таких, как покер, играх человеку места не останется. На всяких турнирах будут соревноваться лишь системы ИИ от разных разработчиков.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 18:59
    #2 Написал: k1s3l

    Публикаций: 0
    Комментариев: 12
    FomaNeverujuwij, скорее всего это убьет возможность играть онлайн на деньги, но игры без призового фонда и живые турниры никуда не денутся.
        

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