Машины-монстры: Megabots Mk. III - робот, который обращается с автомобилем, словно с детской игрушкой

Достаточно известная в определенных кругах компания Megabots представила всеобщему вниманию свое очередное творение - нового робота под названием Mk. III, которому предстоит сойтись в поединке с другим тяжеловесным роботом , японским роботом Kuratas. И в качестве демонстрации возможностей новой машины, снабженной силовыми манипуляторами нового типа, специалисты компании Megabots заставили робота захватить малолитражный автомобиль, поднять его в воздух на высоту 3.5 метра и бросить его вниз.В настоящее время на свете существует лишь верхняя часть робота Mk. III, его туловище и силовые манипуляторы Heavy Lift Arms, которые позволяют роботу поднимать груз, весом до 1150 килограмм. Ноги для этого робота пока находятся в стадии разработки и изготовления, а тем временем робот для проведения его испытаний установлен на специальной передвижной платформе, имеющее "громкое" название "Tower of Death".Для снабжения робота Mk. III необходимой ему энергией используются четыре 15-метровых шланга, по которым прокачивается около половины кубометра гидравлической жидкости в минуту под давлением в 280 атмосфер. Работой всех систем робота управляет компьютеризированная электронная система, программное обеспечение к которой было написано специалистами робототехнической команды Института изучения человеческого и машинного познания (Institute for Human and Machine Cognition, IHMC), робот которой в свое время весьма неплохо выступил в финале соревнования DARPA Robotics Challenge (DRC) И в заключении следует отметить, что компания Megabots изначально была создана с целью изготовления боевого робота, который должен сойтись в поединке с 4-метровым и 4-тонным роботом Kuratas, созданным японской компанией Suidobashi Heavy Industries. Как мы видим, работы в данном направлении идут полным ходом, хотя дата и время поединка еще не назначены. Кроме этого, специалисты компании Megabots уже занимаются разработкой ряда робототехнических проектов для промышленного сектора и военных.