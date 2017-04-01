Время поединка между гигантскими роботами назначено на август этого года
В 2015 году мы рассказывали нашим читателям о MegaBots, команде американских инженеров и исследователей, которые занимаются созданием огромного боевого робота, которому предназначено сойтись в поединке с 4-х метровым роботом Kuratas, построенным японской машиностроительной компанией Suidobashi Heavy Industries. Интерес к этому событию поддерживался на должном уровне периодическими сообщениями в средствах массовой информации. И, буквально недавно, представители группы MegaBots объявили о том, что между группой и компанией Suidobashi было достигнуто соглашение, согласно которому поединок Giant Robot Duel будет проведен в августе этого года.
Боевой робот группы MegaBots, имеющий название Mk. III, имеет высоту почти в пять метров и весит 12 тонн. Интенсивные работы по созданию этого робота ведутся на протяжении уже двух лет, а прогресс данного мероприятия подробно фиксируется на специальном канале сервиса YouTube. До последнего времени на этом канале можно было увидеть только отдельные узлы робота Mk. III, в самом ближайшем времени на канале появится видео, демонстрирующее полностью собранную конструкцию робота.
Точная дата проведения поединка пока еще не назначена. А причиной переноса даты поединка стали некоторые неурядицы, касающиеся места проведения. Именно поэтому новое место проведения поединка держится пока в строжайшей тайне.
Поклонники проекта MegaBots смогут увидеть в мае месяце полностью собранного и работоспособного робота Mk. III в районе Bay Area в Сан-Франциско. А собственно поединок Giant Robot Duel будет транслироваться в режиме реального времени на каналах MegaBots и Suidobashi сервиса YouTube, и на Facebook.