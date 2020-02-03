Обнаружена система, звезды которой "прядут ткань" из "волокон" пространственно-временного континуума
Даже спустя 100 лет после того, как Альберт Эйнштейн сформулировал свою Общую теорию относительности (OTO), новые астрономические наблюдения продолжают подтверждать ее достоверность. К таким наблюдениям можно отнести обнаруженную и изученную австралийскими астрономами пару необычайно плотных звезд, вращающихся друг возле друга на небольшом расстоянии, которые своей гравитацией буквально растягивают и перекручивают матрицу пространственно-временного континуума.
Рассматриваемая здесь система носит название PSR J1141-6545 и она состоит из двух "мертвых" звезд. Первая звезда - это белый карлик, размер которого сопоставим с размером Земли, но плотность материи которого в 300 тысяч раз превышает плотность земной материи. Второй объект системы PSR J1141-6545 - это пульсар, вращающаяся нейтронная звезда, в 20 километрах диаметра которой заключена масса, превышающая массу Земли в 100 миллиардов раз. Пульсар вращается вокруг белого карлика, совершая один оборот за пять часов, при этом обе звезды вращаются вокруг собственных осей с высокой скоростью.
Согласно Общей теории относительности, силы гравитации в области системы PSR J1141-6545 определяются суммой огромных масс двух звезд и, в данном случае, этих сил достаточно для искажения матрицы пространственно-временного континуума. Отметим, что такой эффект, который предсказан в OTO, проявляется достаточно слабо, и чувствительности астрономических инструментов предыдущих поколений было недостаточно для его прямого обнаружения с большого расстояния. И данный случай является первым в истории науки, когда ученым удалось получить реальные доказательства существования данного эффекта.
Обнаружению эффекта закручивания пространственно-временного континуума способствовали огромные количества материи, которые движутся с большой скоростью в системе PSR J1141-6545. Отметим, что наблюдения за этой системой производились непрерывно в течение 20 лет при помощи радиотелескопа Parkes в Австралии, и фоне столь долгого периода времени ученым удалось заметить малые постепенные изменения в поведении звезд, которые обусловлены создаваемой ими же самими деформации пространства и времени.
Зарегистрированные учеными изменения касаются частоты излучения пульсара системы. Ведь в обычных условиях пульсары вырабатывают импульсы излучения, следующие с определенным периодом, который сохраняет стабильность на протяжении очень долгого времени. Если вдруг телескоп начинает регистрировать импульсы пульсара, приходящие в "неурочное" время, это предполагает возникновение интерференции сигнала или чего-то другого где-то на пути его следования.
Изменение периода сигналов пульсара системы PSR J1141-6545, наблюдаемое на протяжении 20 лет, указывает на смещение плоскости орбиты его вращения из-за создаваемой в системе деформации, известной как увлечение инерциальных систем отсчёта, или эффекта Лензе-Тирринга, являющегося неотъемлемой частью ОТО.
И в заключение следует отметить, что даже спустя 100 лет Общая теория относительности продолжает успешно проходить проверки различного рода, которые подтверждают ее постулаты и предположения. Напомним, что всего лишь несколько лет назад было найдено подтверждение одного из основных аспектов ОТО - гравитационных волн, которые являются пульсациями пространственно-временного континуума, вызываемыми катастрофическими событиями, такими, как столкновения черных дыр или нейтронных звезд.