Компания Virgin Galactic представляет проект гиперзвукового пассажирского самолета, способного летать со скоростью в 3 Маха

Американская компания Virgin Galactic
известна, в первую очередь, своей работой в направлениях суборбитальных космических полетов
и космического туризма
. Но, как оказывается, эта же компания ведет деятельность и в другом направлении, в направлении гиперзвуковых пассажирских перевозок. И недавно представители Virgin Galactic познакомили общественность с проектом своего нового пассажирского авиалайнера, способного летать со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Сейчас этот проект уже прошел самую первую стадию Mission Concept Review (MCR) и компания Virgin Galactic подписала соглашение Memorandum of Understanding (MOU) с компанией Rolls-Royce, которая займется проектированием, разработкой и изготовлением двигателей
для нового самолета.
Начиная с 2003 года, когда самолеты серии Concorde
были окончательно "отправлены в отставку", в области гипер- и сверхзвуковых пассажирских перевозок наступила 17-летняя "пауза", которая продолжается сейчас и будет продолжаться еще достаточно долгое время. Однако, во всем мире уже есть несколько частных
и государственных
программ, направленных на разработку сверхзвукового пассажирского
и транспортного самолета следующего поколения, и, без сомнений, компания Virgin Galactic входит в их число.
Поскольку проект самолета, способного летать на скорости 3 Маха (3 581 км/ч), находится на его самом раннем этапе, любая подробная техническая информация о нем еще отсутствует. Пока на свет успели появиться обобщенный дизайнерский концепт этого проекта и информация, что компания Virgin Galactic уже начала взаимодействие со службами американского Федерального управления авиации (Federal Aviation Administration, FAA) и НАСА
, которые будут задействованы в процедурах сертификации.
Пока известно то, что самолет будет способен нести на своем борту всего 19 пассажиров и подниматься на высоту около 18 тысяч метров. Интерьер салона будет обладать возможностями для некоторых изменений, каждое пассажирское место можно будет "сконфигурировать" согласно требованиям бизнес-класса или первого класса. Помимо этого, новый самолет будет использовать существующее стабильное авиационное топливо и в нем будут использованы только уже проверенные временем технологии и материалы, широко используемые в авиационной промышленности.
Согласно информации от представителей компании Virgin Galactic, завершение этапа MCR означает, что весь проект уже начал переход на следующий этап, этап системного проектирования, на котором будут заложены основы архитектуры всей системы, уточнена конфигурация летательного аппарата и будет сделан выбор в пользу использования тех или иных конструкционных материалов. Также на этом этапе будет рассмотрен ряд проблем, связанных со снижением нагрева фюзеляжа, уровнем издаваемого самолетом шума, обслуживанием, управлением сверхзвуковым самолетом, и возможных путей решения этих проблем.
В дополнение к возможности работы на самых дальних рейсах, новый сверхзвуковой пассажирский самолет будет обладать способностью взлетать и приземляться, подобно обычному дозвуковому самолету, что позволит использовать полосы и другие элементы инфраструктуры существующих аэропортов международного класса.