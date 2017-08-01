 |  | Сегодня, 06:57 | Робототехника

Команда MegaBots представляет "Eagle Prime", готового к поединку боевого робота

Робот Eagle Prime


Представители компании MegaBots Inc недавно опубликовали ряд новых снимков, основной действующей фигурой которых является их новый боевой робот "Eagle Prime", который, со слов его разработчиков, уже полностью готов сойтись в поединке c японским роботом Kuratas. Новый робот чуть крупнее своего предшественника, робота MegaBots MkII. Его высота составляет 4,9 метра, он весит 12 тонн и в движение его приводит двигатель внутреннего сгорания, мощностью 430 лошадиных сил.

Кабина пилота робота Eagle Prime


Напомним нашим читателям, что идея проведения первого в мире поединка огромных роботов появилась в 2015 году. И команда MegaBots не теряла времени даром, постоянно дорабатывая своего робота, который успешно "разминался" на автомобилях Toyota Prius несколько месяцев назад.

Роботы Eagle Prime и MkII


Если глянуть приведенный ниже видеоролик, то можно увидеть, что робот "Eagle Prime" гораздо более быстр и проворен, нежели это можно себе представить. Он достаточно ловко выезжает из гаража, выписывая замысловатый слалом, наклоняет свой корпус и водит по сторонам стволами орудий, стреляющих большими пейнтбольными шарами. Управляют роботом "Eagle Prime" два человека, один является пилотом, а второй - стрелком. Оба человека размещаются в одной кабине, сидя друг за другом, словно в кабине двухместного учебного самолета.

Роботы Eagle Prime и MkII #2


Если американцы периодически демонстрируют своего робота во всей его красе, то японская команда, поддерживаемая машиностроительной компанией Suidobashi Heavy Industries, хранит зловещее молчание с самого момента объявления о поединке. И нам совершенно неизвестно, на что именно похож их робот Kuratas на данном этапе. Естественно, что как только у нас появится информация об этом, то мы тут же ознакомим с ней наших читателей.

Кабина стрелка робота Eagle Prime






Ключевые слова:
Megabots, Mk. III, Робот, Eagle Prime, Поединок, Kuratas

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 08:16
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3752
    Стрельба не впечатлила - так мазать с 10 метров...


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