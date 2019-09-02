Новости компании Boston Dynamics - акробатические трюки робота Atlas и начало продаж робота Spot
Спустя много лет после образования и несколько перепродаж, известная робототехническая компания Boston Dynamics официально запускает свой первый коммерческий продукт - небольшого четвероного робота Spot. Параллельно с этим представители Boston Dynamics предоставили нам возможность увидеть серию новых акробатических трюков в исполнении робота Atlas, которые еще раз подтверждают его удивительные способности.
Отметим, что робот Spot, который выходит на коммерческий рынок, технически достаточно сильно отличается от своего предшественника, несмотря на практически неизменный внешний вид. Новый робот может действовать в течении 90 минут от одного заряда аккумуляторных батарей, которые потом легко и быстро заменяются на полностью заряженные. Робот способен поднимать до 14 килограмм груза, работать при температуре окружающей среды от -20C до 45C в условиях пыльной и влажной окружающей среды, для чего в его конструкции предусмотрены соответствующие защитные средства и элементы.
В его нынешнем виде робот Spot уже может использоваться для контроля и осмотра строительных объектов, дистанционного обследования состояния газо- и нефтепроводов, энергетических установок, в системах охраны и безопасности. "Так же сейчас представители цирка Cirque du Soleil проверяют возможность использования роботов Spot в своих представлениях" - пишут представители компании Boston Dynamics, - "А представители спецподразделений полиции рассматривают возможность использования наших роботов для обезвреживания взрывных устройств".
К сожалению, данные о стоимости робота Spot для конечного покупателя держатся компанией Boston Dynamics в секрете. Всем заинтересованным лицам компания предлагает обратиться напрямую в свой отдел продаж и обсудить все тонкости.
Сопровождая объявление о начале продаж робота Spot, компания Boston Dynamics продемонстрировала нам новые возможности еще одного робота, который давно известен нашим читателям - робота Atlas. Разработка этого робота велась достаточно давно, но только в 2015 году этот робот лишился "привязи" из кабелей и обрел возможность к самостоятельному и автономному передвижению. После этого развитие технологий, вкладываемых в робота Atlas, покатилось как снежный ком, что далее ему возможность совершать простые и сложные акробатические трюки, демонстрировать элементы паркура и многое другое.
Опубликованный компанией Boston Dynamics видеоролик, возможно, является самым захватывающим, ведь на нем робот демонстрирует сложные гимнастические упражнения и акробатические трюки, требующие невероятного чувства равновесия, гибкости и реакции. И, можно сказать, робот справляется со всем этим на пять баллов, все его движения плавны, точны и непрерывны.
И в заключение отметим, что робот Atlas и по сей день остается лишь исследовательской платформой, в отношении которой компания Boston Dynamics пока еще не имеет никаких коммерческих планов. Однако, учитывая нынешние темпы роста деятельности этой компании, все может кардинально измениться даже в самом ближайшем будущем.