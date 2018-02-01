Лондонский аэропорт станет первым, который получит цифровую диспетчерскую "башню", находящуюся на удалении 130 километров
Для людей, которые часто совершают авиаперелеты, стал уже привычным вид высокой контрольно-диспетчерской башни, которая обычно торчит в самой середине каждого крупного аэропорта. Внутри этой башни находится оперативное руководство и множество авиационных диспетчеров, которые следят за полетом каждого самолета в области контролируемого пространства. В некоторых небольших аэропортах, где нет необходимости строительства высоких башен, уже некоторое время используются цифровые башни, которые позволяют авиационным диспетчерам находиться не на территории самого аэропорта, а где-то в более удобном для этого месте.
Первым в мире крупным аэропортом, который получит цифровую башню, станет Лондонский городской аэропорт (London City Airport), а оборудование и программное обеспечение башни будет изготовлено британской компанией NATS. Причиной, по которой руководство лондонского аэропорта решилось на такой шаг, является отсутствие необходимой площади на территории аэропорта. Проблема заключается в том, что конструкция старой диспетчерской башни уже начала разрушаться, а места, необходимого для возведения новой башни, пока старая будет продолжать функционировать, попросту нет. И в ближайшем будущем роль башни в аэропорту будет выполнять высокая мачта с "гроздью" высококачественных видеокамер, установленных на ее верхушке.
Само собой разумеется, что все камеры на мачте будут смотреть в разные стороны, частично перекрывая области обзора друг друга. Количество этих камер подразумевает достаточно большую избыточность, что необходимо из соображений надежности и безопасности. Данные со всех этих камер будут передаваться через выделенную и безопасную компьютерную сеть в штаб-квартиру компании NATS, расположенную в Соунвике, на удалении 130 километров от аэропорта.
Данные от камер, обработанные при помощи специализированного программного обеспечения, будут отображаться на большом экране. Угол этого экрана, состоящего из отдельных секций, составляет 225 градусов и на него выведен полный круговой обзор территории аэропорта. Это означает, что диспетчеру, для того чтобы "взглянуть назад" не требуется поворачиваться и смотреть через свое плечо. В центре помещения установлен дополнительный экран, который будет активизирован автоматически, если какая-нибудь секция главного экрана или он весь выйдет из строя. А для замены всех секций главного экрана, в случае такой необходимости, потребуется не более 10 минут времени.
Если главный и дополнительный экраны по какой то причине выйдут из строя одновременно, ничего страшного не произойдет. Цифровая башня переключится в тот же самый режим работы, который используется в обычных башнях и в котором ей предстоит работать во время тумана, сильного дождя или тумана.
Глядя в цифровое окно экранов цифровой башни, диспетчер или руководитель полетов сможет получить большее количество информации, ведь каждый самолет, показанный на экране, снабжается идентификационной и дополнительной информацией.
Согласно имеющейся информации, цифровая башня Лондонского городского аэропорта должна начать работать в 2020 году.