Физики представили идею нового "звездного двигателя", который способен сдвинуть всю Солнечную систему
Согласно имеющимся теориям, технологически развитые цивилизации должны иметь возможность строить гигантские космические мегасооружения. И к таким мегасооружениям можно отнести "звездный двигатель", двигатель, способный переместить всю Солнечную систему в другое место, если в этом вдруг возникнет такая необходимость. На представленном ниже видеоролике можно ознакомиться с принципами работы так называемого двигателя Каплана (Caplan Thruster), который, напрямую используя энергию Солнца, может переместить Солнечную систему за пределы нашей галактики или еще дальше. Этот двигатель получил свое название в честь ученого, разработавшего основные принципы, астрофизика Мэтью Кэплана (Matthew Caplan) из Иллинойского университета.
Почему у человечества может возникнуть необходимость в создании и использовании такого двигателя? Все это связано с тем, что Вселенная находится в постоянном движении и всегда существует шанс, что Солнечная система и Земля в частности могут оказаться на пути астероидного потока, блуждающей нейтронной звезды, черной дыры или звезды, готовой взорваться сверхновой. Уже даже с нынешним уровнем развития технологий человечество может получить предостережение о надвигающемся бедствии за несколько миллионов лет в лучшем случае. И оставшегося времени должно хватить на разработку и создание "звездного двигателя", который поможет всей нашей системе убежать подальше от катаклизма.
Двигатель Каплана должен находиться достаточно близко к Солнцу для того, чтобы при помощи электромагнитных полей собирать необходимое для его работы количество водорода и гелия, который выбрасывается в пространство в виде солнечного ветра. Двигатель будет вырабатывать два реактивных потока, один поток, состоящий изводорода, служит чем-то вроде якоря, который удерживает двигатель на неизменной позиции относительно Солнца. А второй поток, состоящий из радиоактивного кислорода, полученного в реакторе термоядерного синтеза, обеспечивает основную тягу, позволяя двигателю толкать Солнце в нужном направлении.
Поскольку один солнечный ветер не может обеспечить двигатель Каплана достаточным количеством топлива, то людям потребуется мегасооружение типа сферы Дайсона, которая отразила бы и сфокусировала солнечный свет в определенном месте Солнца, подняв там температуру и "выходную мощность" солнечного ветра. Хорошей новостью является то, что для движения все Солнечной системы достаточно будет только "потолкать" Солнце. Незачем будет толкать по отдельности Землю, Марс, Юпитер и другие планеты, об этом всем позаботятся силы гравитации нашей звезды.
Отметим, что двигатель Каплана является не первой подобной идеей. Но, по отношению к двигателю Шкадова, предложенного ученым Леонидом Шкадовым, у нового двигателя имеется огромное преимущество - он намного мощнее и быстрее. На полной мощности двигатель Шкадова, который представляет собой огромное изогнутое зеркало, теоретически может сдвинуть нашу систему на расстояние в 100 световых лет за 230 миллионов лет. Двигатель Каплана, с другой стороны, может обеспечить продвижение на расстояние в 50 световых лет всего за 1 миллион лет. И такой скорости, по предварительным расчетам, должно быть достаточно для того, чтобы наша система могла убежать от любого надвигающегося извне катаклизма.
Если у человечества в будущем возникнет необходимость перемещения Солнечной системы целиком, то двигатель Каплана является на сегодняшний день наилучшим способом сделать это, хотя, в будущем ученые могут придумать еще более эффективные решения. А в нынешнее время такой проект еще можно считать научной фантастикой, так как уровня современных технологий еще недостаточно для его практической реализации.